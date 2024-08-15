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Bursa'da 2 yabancı uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi Balıkesir'de yakalandı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleşen silahlı yağma ve gasp olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde gasp edilen para ve suç aletleri ele geçirildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 yabancı uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi Balıkesir'de yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri geçtiğimiz gün şüphelenerek durdurdukları araç içerisinde bulunan 3 şahsın aynı gün Bursa'nın Karacabey ilçesinde otoban üzerinde Çin ve Uygur uyruklu 2 şahsa yönelik silahlı yağma ve gasp olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilere ait araçta yapılan aramalarda, mağdur şahıslardan gasp edilen 2 milyon 522 bin TL, 22 bin 200 Amerikan Doları, 260 Yuan ve olayda kullanılan suç aleti bıçak ile mağdurlara ait kişisel kartlar ele geçirildi. Olayda yakalanan A.D., E.K. ve H.E. isimli 3 şüpheli ile mağdurlardan gasp ettikleri paralar soruşturma kapsamında Bursa İl Jandarma ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karacabey Narkotik 3-sayfa Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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