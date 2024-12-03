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Bursa'da 2 Katlı Otelin Çatısında Yangın

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Bursa'da bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, otelde maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da 2 katlı otelin çatısında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

BURSA - Bursa'da 2 katlı otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan yangından çıkan alevler adeta geceyi aydınlattı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi Botanik Parkı içinde bulunan 2 katlı otelin çatısında meydana geldi. Park içinde devriye atan güvenlik görevlisi otelin çatısının tutuştuğunu görünce durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otelde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da 2 Katlı Otelin Çatısında Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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