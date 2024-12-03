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Bursa'da 2 Katlı Otelde Yangın Çıktı

Bursa'da 2 Katlı Otelde Yangın Çıktı
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, otelde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi inceleniyor.

Bursa'da 2 katlı otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan yangından çıkan alevler adeta geceyi aydınlattı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi Botanik Parkı içinde bulunan 2 katlı otelin çatısında meydana geldi. Park içinde devriye atan güvenlik görevlisi otelin çatısının tutuştuğunu görünce durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otelde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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