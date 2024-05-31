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Bursa'da 2 Katlı Evde Yangın: 96 Yaşındaki Kadının Cesedi Çıktı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen yangında, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ancak evden çıkan 96 yaşındaki kadının cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı evde yangın meydana geldi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, evden 96 yaşındaki kadının cesedi çıktı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. 14. Menekşe Sokak üzerinde 2 katlı bir evde yaşayan Fintöz Mutlu (96) kentin yüksek kesiminde oturduğu için soba yaktı. Fakat bir süre sonra sobadan çıkan alevler tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye alevlere hızla müdahale etti. İçeri giren ekipler, yaşlı kadının cesediyle karşılaştı. Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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