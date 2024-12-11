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Bursa'da 2 Katlı Evde Yangın: 1 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'da 2 Katlı Evde Yangın: 1 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında, 2 katlı ev cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, hemen bitişiğindeki depoda başladı ve kısa sürede eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri bir saatte kontrol altına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı ev cayır cayır yandı.

Yangın saat 08.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa mahallesinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Evin bitişiğindeki depoda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. O sırada alevler eve sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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