Bursa'da 2 Katlı Bina Yangını Söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında bina çatısında hasar meydana geldi.
Bursa'da 2 katlı bina alevlere teslim oldu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını bir saat süren yoğun çalışma sonucu söndürdü. Yangın sonucu bina çatısında hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.