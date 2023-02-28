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Bursa'da 2 kardeşin ve polis memurunun ölümüyle ilgili aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da 2 kardeşin ve polis memurunun ölümüyle ilgili aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki silahlı kavgada 2 kardeşin ölümüne ve polis memuru Erman Özcan'ın şehit olmasına sebep olan şüphelilerden biri Eskişehir'de yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki silahlı kavgada 2 kardeşin ölümüne ve polis memuru Erman Özcan'ın şehit olmasına sebep olan şüphelilerden biri Eskişehir'de yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis memuru Erman Özcan'ın silahlı kavgaya müdahale ederken şehit edilmesiyle ilgili aranan şüphelilerden biri Eskişehir'de yakalandı. Şüpheli Çakır Aksu, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Şubesi ekiplerince 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde Emek Mahallesi Nesligül Sokak'taki saklandığı evde yakalandı. Polis ekiplerinin baskını sırasında evde bulunan bir yatağın altına saklandığı anlaşılan şüpheli gözaltına alınarak Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

2 kardeş ölmüş ve polis memuru şehit olmuştu

Üç yıl önce Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesinde, açıkta alkol alıp çıplak vaziyette dolaşan kişi nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle alkollü olduğu öğrenilen T.A. pompalı tüfekle çatıya çıkarak etrafa ateş açtı. Kavga anonsu üzerine olay yerine giden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan ile Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Polis memuru Özcan ve diğer 2 yaralı, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından 10 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan H.D.(22), T.A.(40) ve E.U.(30) tutuklandı. İki şüpheli mahkeme kararıyla, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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