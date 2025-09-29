Haberler

Bursa'da 2 Çocuğun Yaktığı Yangın Oyun Parkını Küle Çevirtti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 10-13 yaşlarındaki iki çocuğun bilinçsizce ateş yakmaları sonucu bir oyun parkında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, mahalle sakinleri çocukların güvenliği konusunda endişeli. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayağı Mahallesi'nde yaşanan olay, mahalle sakinlerini şok etti. İddiaya göre, yaşları 10 ile 13 arasında değişen 2 çocuk, mahalledeki oyun parkında bilinmeyen bir nedenle ateş yakarak parkın bir bölümünü tutuşturdu.

Yangın kısa sürede parkın plastik oyun gruplarına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Parkta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri, çocukların güvenliği ve kamu malına verilen zarar nedeniyle endişeli. Arabayağı Mahallesi Muhtarı, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın bilinçli olması için ailelerin ve okulların daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
