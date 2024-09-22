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Bursa'da 195 Bin Liralık Telefon Hırsızlığı: İki Çocuk Yakalandı

Bursa'da 195 Bin Liralık Telefon Hırsızlığı: İki Çocuk Yakalandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 195 bin lira değerindeki 3 cep telefonunu çalan 2 çocuk, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak polise teslim edildi. Olayın diğer şüphelisi ise aranıyor.

Bursa'da 195 bin lira değerindeki 3 telefonu saniyeler içinde çalan 2 çocuk yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk, 3 telefonu 30 saniye içinde çalarak kayıplara karıştı. Şüpheli çocuklardan birinin etrafta gözcülük yaptığı, diğer 2'sinin ise telefonu aldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çalınan 3 telefonun değerinin 195 bin lira olduğu öğrenilirken, polis ekipleri hırsızlık olayına karışan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri şüphelilerden Y.K. (13) ve H.F.'yi (12) çaldıkları 3 adet telefonla yakaladı. Cep telefonları sahibine teslim edilirken, yaşı küçük olan şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hırsızlık olayına karışan diğer çocuk ise aranıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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