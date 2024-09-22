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Bursa'da 195 Bin Liralık Telefon Hırsızları Yakalandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir telefon mağazasından 195 bin lira değerindeki 3 telefonun çalınmasının ardından, güvenlik kameraları sayesinde 3 çocuk şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çaldıkları telefonlarla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

30 saniyede 195 bin lira değerindeki telefonları çalan şahıslar yakalandı

BURSA - Bursa'da 195 bin lira değerindeki 3 telefonu saniyeler içinde çalan 3 şüpheli yakalandı.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk şüpheli, 3 telefonu 30 saniyede çalıp kayıplara karıştı. Şüpheli çocuklardan biri etrafta gözcülük yaptığı, 2 şüphelinin ise telefonu aldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, 3 telefonun değerinin 195 bin lira olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ihbar üzerine hırsızlığa karışan çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları incelemesi sonucunda Y.K. ile H.F. isimli şüphelileri çaldıkları 3 adet telefon ile yakaladı. Cep telefonlarının sahiplerine geri verildiği, yaşı şüphelilerin ise çocuk birimlerine teslim edildiği öğrenildi.

Bursa'da 195 Bin Liralık Telefon Hırsızları Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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