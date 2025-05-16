Bursa'da 19 Mayıs Etkinlikleri Nedeniyle Bazı Caddeler Trafiğe Kapatılacak

Bursa'da 19 Mayıs Etkinlikleri Nedeniyle Bazı Caddeler Trafiğe Kapatılacak
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle Bursa'da bazı caddeler 19 Mayıs 2025'te saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak. Emniyet, sürücülere toplu taşıma kullanmalarını tavsiye etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle Bursa'da bazı caddeler trafiğe kapatılacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan yürüyüş sebebiyle 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren etkinlik bitinceye kadar, Hasta Yurdu Caddesi tur otobüsleri park alanından başlayarak Orduevi Kavşağı, Tophane Meydanı, 2. Osmangazi Caddesi, Kazım Baysal Caddesi, Cemal Nadir Caddesi güzergahları ile bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Emniyetten yapılan açıklamada, belirtilen güzergahları kullanacak vatandaşların trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarırken, mağduriyetin önüne geçmek için, trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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