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Bursa'da 18 Yaşındaki Şahsın 52 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Ortaya Çıktı

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Bursa'da yapılan sorguda 18 yaşındaki bir şahsın tamamı hırsızlık suçlarından 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 53 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa'da 18 yaşındaki şahsın yapılan sorgusunda tamamı hırsızlık suçlarından 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 53 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri suç ve suçluyla mücadele etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin şüphelendikleri şahsı durdurmak istedi. Şüpheli şahıs toprak araziye girerek kaçmaya başladı. Şüpheli, tarlada izini kaybettirmeye çalışsa da polislerin amansız takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Daha 18 yaşında ama 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Yapılan sorgusunda 53 suç kaydı olan F.D.'nin (18) hırsızlık suçundan 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit etti. Büro Amirliği'ne götürülen F.D. işlemlerinin ardından Cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Cezaevi Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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