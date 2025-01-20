Üye Girişi
Haberler
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra hizmete açıldı

Suriye'de tarihi görüntü
DEM Parti heyeti, İmralı'ya ikinci ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu

DEM Parti İmralı heyeti beklenen adımı attı! Gözler Bakanlık'ta
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış

Bursa'da 18 Yaşındaki Genç Kayıp

Bursa'da 18 Yaşındaki Genç Kayıp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, 'kız arkadaşım ile buluşacağım' diyerek evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesi, kayıp başvurusunda bulunurken arama çalışmaları başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 'kız arkadaşım ile buluşacağım' diyerek yaşadığı mahalleden ayrılan gençten haber alınamıyor.

Olay, dün İznik ilçesine bağlı Tacir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, evinden çıktıktan sonra buluştuğu arkadaşına, 'Boyalıca'daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum' diyerek motosikleti ile Tacir Mahallesinden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen evine dönmeyen Mehmet Karabıyık'ın ailesi, telefonunu aradığı oğullarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki genç adam için arama çalışmaları başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
img

Bebeğini kar yığınına fırlatan milyarder babanın mal varlığına el konuldu
img

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.