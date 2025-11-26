Bursa'da 18 Şüpheliye Yönelik Aklama Operasyonu: 50 Milyon Lira Değerinde Malvarlığına El Konuldu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce TCK 282 kapsamında yürütülen 10 ayrı "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" soruşturmasında, 18 şüphelinin aklama suçuna karıştığı tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde yaklaşık 50 milyon lira değerindeki mal varlığına mahkemece el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Aylardır takibe alınan 18 şüpheliden 16'sı operasyonda yakalandı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri araç, gayrimenkul ve banka hesapları üzerinden sistematik şekilde akladıkları tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda mahkemeye başvuran ekipler, yaklaşık 50 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulması yönünde karar çıkarttı. El konulan mal varlıklarının; 13 otomobil, 9 mesken, 3 tarla, 1 arsa, 20 farklı banka ve kripto varlık hesabından oluştuğu bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, dokümanlar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paralara da el konuldu.

Kimlikleri belirlenen 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü aktarıldı. Emniyet kaynakları, operasyonun karmaşık para transfer ağlarının ortaya çıkarılması bakımından önemli olduğunu belirtirken, soruşturmanın genişleterek devam ettiği öğrenildi. - BURSA