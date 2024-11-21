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Bursa'da 17 Yaşındaki Sürücü Trafik Polisine Çarptı

Bursa'da 17 Yaşındaki Sürücü Trafik Polisine Çarptı
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Haberler
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 17 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonet, kaldırımda yürüyen trafik polisine çarptı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, sürücü olay yerinden kaçtı ancak daha sonra yakalandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonet, kaldırımda yürüyen trafik polisine çarpıp 20 metre sürükledi. Sürücü aracıyla olay yerinden kaçarken yaralı polis ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Enes Ç. (17) yönetimindeki 16 F 9394 plakalı kamyonet, yoldan karşıya geçmeye çalışan Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Çağrı T.'ye (48) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis yaralandı. Çarpan sürücü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç park halinde bulundu

Devriye atan polis ekipleri kamyoneti Hamidiye Mahallesi Kutlu Sokak'ta park halinde buldular.

Kaçan sürücü Enes Ç. (17) park halinde bulunan kamyonete yakın alanda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı tespit edildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde; aracın, başka bir aracı hızla sollayıp kaldırımda yürüyen trafik polisine çarpıp 20 metre sürüklediği görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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