Bursa'da 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 6 gün önce 'çarşıya gidiyorum' diye evden çıkan 17 yaşındaki Sevcan Tabla'dan haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü Tekke Mahallesi'ndeki evinden 'çarşıya gidiyorum' diye çıkan Sevcan Tabla (17), bir daha eve dönmedi. 6 gündür ailesinin tüm arama çalışmaları ise sonuç vermedi. Sevcan Tabla'nın annesi Zeynep ile baba Bülent Tabla, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Aile çocuklarını gören yada yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi. - BURSA