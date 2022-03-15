Bursa'da 17 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp - Haberler

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Bursa'da 17 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da 17 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Ramazan Oral'dan 2 gündür haber alınamıyor.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Ramazan Oral'dan 2 gündür haber alınamıyor.

Geçtiğimiz pazar akşamı saat 10.00'da evden ayrılan Ramazan Oral, son olarak daha önce 2 ay önce çalıştığı çay ocağında görüldü. Emniyete kayıp müracaatında bulunan Ramazan'ın ailesinde endişeli bekleyiş devam ederken, görenlerin 0546 784 54 24 numaralı telefondan haber vermeleri veya polise başvurmaları rica edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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