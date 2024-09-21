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Bursa'da 160 Bin Lira Değerinde Telefon Hırsızlığı

Bursa'da 160 Bin Lira Değerinde Telefon Hırsızlığı
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Osmangazi ilçesindeki bir telefon mağazasında, 3 çocuk şüpheli 30 saniye içinde 160 bin lira değerinde 2 telefonu çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti, polis soruşturma başlattı.

Bursa'da, 160 bin lira değerindeki 2 telefonu saniyeler içinde çalan 3 şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk şüpheli, 2 telefonu 30 saniyede çalıp kayıplara karıştı. Şüpheli çocuklardan biri etrafta gözcülük yaptığı, 2 şüphelinin ise telefonu aldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, 2 telefonun değerinin 160 bin lira olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ihbar üzerine hırsızlığa karışan çocukları bulmak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Polis Çocuk bursa

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