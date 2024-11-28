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Bursa'da 16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ömer S.'yi teknik ve fiziki takip sonrası yakaladı. Şüpheli, çeşitli adreslerde konaklayarak izini kaybettirmeye çalışıyordu.

Bursa'da 16 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi teknik ve fiziki takip sonrası kaldığı yerde yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde konaklayan ve hırsızlık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer S., polisin radarına takıldı. Şüpheliyi takibe alan ekipler yaptıkları çalışma sonrası şüphelilerin farklı adreslerde kaldığını öğrenince baskın düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da 16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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