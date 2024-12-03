Üye Girişi
Haberler
Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 arttı, yıllık bazda 47,09 oldu

Milyonların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi

 Suriye'de Esad sonrasına hazırlık, iki ihtimal kaldı

Suriye'de Esad sonrasına hazırlık yapılıyor
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

Bursa'da 16 Yıl Cezası Olan Şüpheli Arkadaşının Evinde Yakalandı

Bursa'da 16 Yıl Cezası Olan Şüpheli Arkadaşının Evinde Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 16 yıl hapis cezası bulunan Mert G. arkadaşının evinde yakalandı. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranması olan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürürken, çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli arkadaşının evinde yakalandı. İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde bulundurma' gibi suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mert G., yakayı ele vermemek için arkadaşlarında kalıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Şüpheliye operasyon düzenleyen polis, eve yaptığı baskın sonrası Mert G.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
img

CHP MYK toplantısından dikkat çeken MHP kararı
img

AB ülkeleri Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.