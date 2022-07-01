Bursa'da 16 yaşındaki genç, 18 yaşındaki genci bıçakladı

Bursa'da aynı mahallede bulunan iki genç birbiriyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce 16 yaşındaki şüpheli 18 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, dün gece merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi. Çevrede yaşayanların iddiasına göre 18 yaşındaki B.Ç. Konak Mahallesi'nde mahallesinde gençlerle tartışmaya başladı. Mahalledeki gençler uyuşturucu sattığını iddia ettikleri B.Ç.'yi darp etmek istedi. Çıkan arbede neticesinde 16 yaşındaki E.M.T, 18 yaşındaki B.Ç'yi sırtından bıçakla yaraladı. Olay yerine hemen polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sabıka kaydı bulunmayan E.M.T'yi polis ekipleri göz altına aldı.

Yaralanan B.Ç ise yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan B.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli E.M.T.'nin Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bölgede kavga seslerini duyan ve olay yerine gelen mahalle sakini Gökhan A., "Ben buradan geçiyordum. Bir bağrışma duydum. Kalabalığı görünce geldim. Söylenenlere göre 16 yaşındaki çocuk birini bıçaklamış. Sanırım işin içinde uyuşturucu da varmış" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa