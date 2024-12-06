Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yaparken utanmadılar, kamerayı görünce saklanacak delik aradılar

Bursa'da 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

Bursa'da 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli İstanbul'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Murat D., 6 yıl sonra İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı takip sonucu yakalanan şüpheli, cinsel istismar suçundan aranan bir kişi.

Bursa'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, 6 yıl sonra İstanbul'da yakalandı. İfadesi alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 'cinsel istismar' suçundan 6 yıldır aranan Murat D.'yi yakalamak için çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki harekete geçti. Yapılan takip sonrası, Murat D.'nin Bursa'daki ailesinin belirli aralıklarla İstanbul'a gittiğini tespit etti. Detaylı çalışma yapan ekipler, Murat D.'nin İstanbul'da bir elektrikçi dükkanında kaldığını belirli aralıklarla eşi ve çocuğunu burada gördüğünü tespit etti. Bunun üzerine, Bursa'da kurulan özel ekip, İstanbul Küçükçekmece'deki adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce yakalanan Murat D. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

85 yaşındaki milyoner sevgilinin başında vasiyet dansı
img

CHP'li başkanın AK Parti'ye geçme hayali bu cümleyle son bulabilir
img

Bakan Yerlikaya'dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü'ne tebrik mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.