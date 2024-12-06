Bursa'da 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

Bursa'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, 6 yıl sonra İstanbul'da yakalandı. İfadesi alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 'cinsel istismar' suçundan 6 yıldır aranan Murat D.'yi yakalamak için çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki harekete geçti. Yapılan takip sonrası, Murat D.'nin Bursa'daki ailesinin belirli aralıklarla İstanbul'a gittiğini tespit etti. Detaylı çalışma yapan ekipler, Murat D.'nin İstanbul'da bir elektrikçi dükkanında kaldığını belirli aralıklarla eşi ve çocuğunu burada gördüğünü tespit etti. Bunun üzerine, Bursa'da kurulan özel ekip, İstanbul Küçükçekmece'deki adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce yakalanan Murat D. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA