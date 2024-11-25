Bursa'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheliler Yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takip sonrası kaldıkları yerde yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde konaklayan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer A., ile Cafer I., polisin radarına takıldı. 2 şüpheliyi takibe alan ekipler yaptıkları çalışma sonrası şüphelilerin farklı adreslerde kaldığını öğrenince baskın düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA