Bursa'da 15 Yaşındaki Genç Kız Pencereden Düştü

Bursa'da 15 Yaşındaki Genç Kız Pencereden Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın terasından düşen 15 yaşındaki Eylül K., ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3 katlı binanın teras penceresinden düşen 15 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Beyazgül sokakta bulunan 3 katlı binanın teras katında meydana geldi. Pencerede oturarak hava alan Eylül K. (15), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dış dünya ile bağlantısı olmayan kabileye yaklaşan YouTuber az daha ölüyordu

Dış dünya ile bağlantısı olmayan kabileye yaklaşan YouTuber az daha ölüyordu!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aksaray'da kayınpeder damadına kurşun yağdırdı

Defalarca şikayet edip sonuç alamadı, sonunda damadına kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.