Bursa'da 15 Yaşındaki Genç Kız Pencereden Düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın terasından düşen 15 yaşındaki Eylül K., ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3 katlı binanın teras penceresinden düşen 15 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Olay, saat 00.00 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Beyazgül sokakta bulunan 3 katlı binanın teras katında meydana geldi. Pencerede oturarak hava alan Eylül K. (15), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa