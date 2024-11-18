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Bursa'da 13 Yaşındaki Kız Kayıp!

Bursa'da 13 Yaşındaki Kız Kayıp!
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 13 yaşındaki İdil iki gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi kayıp ihbarında bulunurken, güvenlik kameralarındaki görüntülerde 18 yaşındaki bir kişiyle yürüdüğü anlar tespit edildi.

Bursa'da 13 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor. 18 yaşındaki bir kişiyle yolda yürüdüğü anlar kameraya yansıyan kayıp kıza ulaşmak için polis çalışma başlattı.

Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Turgut ailesinin 13 yaşındaki kızı İdil, 2 gün önce akşam saatlerinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bir süre bekleyen aile, kızlarını bulmak için aramaya çıktı. Aramalar sonuçsuz kalınca aile, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler küçük kızın en son 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile gittiğini öğrendi. İkilinin yürüyerek kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile kızlarının bulunmasını istedi. Ekipler küçük kızın bulunması için detaylı çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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