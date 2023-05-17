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Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli kamerada 13 motosiklet hırsızlığından aranan şüpheli şahıs yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 günde 3 bisiklet 10 motosiklet olmak üzere 13 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli kamerada

13 motosiklet hırsızlığından aranan şüpheli şahıs yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 günde 3 bisiklet 10 motosiklet olmak üzere 13 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

15 gün önce Mahmudiye mahallesinde ki caminin bahçesinden park halindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinden eşkalini tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, peşine düştü. Olayın ardından şüpheli her gün bir motosiklet çaldı. 13 motosiklet çalan şüpheli Selçuk K.(41), polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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