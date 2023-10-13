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Bursa'da 128 Kişi Yakalandı

Bursa'da bazı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 128 kişi, yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 7 firari hükümlü ve 121 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler devam ediyor.