Bursa'da 121 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyonda 121 şüpheli yakalandı. Operasyonda, kasten öldürme, kasten yaralama, resmi evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan aranan şüpheliler bulundu.

Bursa'da, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyonda 121 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte belirlenen 170 adrese, 900 personelle operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, kasten öldürme, kasten yaralama, resmi evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da yakalama kararları bulunan 121 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.