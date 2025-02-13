Bursa'da 10 Yıl Önceki Silahlı Baskın Şüphelisi Yakalandı

Bursa'da 10 yıl önce 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı baskının, şüphelisi olarak aranan ve hakkında 25 yıl 6 ay hapis cezası çıkan 63 yaşındaki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Olay, 2015 yılı Haziran ayında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bir roman düğününde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşların düzenlediği sokak düğününü organize eden ve aynı zamanda sunuculuğunu yapan Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Efkan Özçimen oynama sırası kendilerinde olduğu halde düğüne katılan bir aileyi piste çağırmayınca tartışma çıktı. Roman vatandaşların sokak düğününe yapılan silahlı baskında aralarında Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Efkan Özçimen'in de bulunduğu 1'i çocuk 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Olaydan sonra 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, düğünü organize eden Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen'i oyun sırası kendilerinde olduğu halde oyuna kaldırmadığı gerekçesiyle öldürdükleri iddia edildi. Efkan Özçimen (32), Savaş Göcük (34) ile Saniye Çelik (54) hayatını kaybetti.

Baskın sırasında bulunan bir şüpheli ise 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılınca Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Büro Amirliği Ekiplerince Ç.Ç.'yi (63) yakalamak için çalışma başlatıldı. 5 adet suç kaydı bulunan ve 'kasten çocuk öldürme' suçuyla aranan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamaca sonrası Anadolu Mahallesi 2. Vatan sokak üzerinde yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA