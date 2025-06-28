Bursa'da 1 Aylık Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu

Bursa'da 1 Aylık Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 aylık bebeğin beşiğinde ölü bulunması üzerine polis soruşturma başlattı. Ailenin 112'ye haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin ölümünü tespit etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 1 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu.

Olay saat 10.00 sıralarında Zümrüt sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 4. Katında meydana geldi.

Anne Büşra Şahin, gece emzirip 1 aylık bebeği Metehan Şahin'i beşiğine yatırdı. Sabah uyanan aile bebeğin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri bebeğin ölümünü tespit ettiler. Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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