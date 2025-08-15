Bursa'da 1,5 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Evin balkonuna çıkan 1,5 yaşındaki Gülce K., tırmandığı balkon demirinden aşağı düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA