Bursa'da 1,5 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. kattan düşen 1,5 yaşındaki Gülce K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Evin balkonuna çıkan 1,5 yaşındaki Gülce K., tırmandığı balkon demirinden aşağı düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa