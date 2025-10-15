Bursa'da 1.5 Yaşındaki Bebek Deterjan İçerek Hastanelik Oldu

Haberler

İnegöl'de mutfakta bulduğu bulaşık deterjanını içen 1.5 yaşındaki Y.Ç., ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mutfakta bulduğu bulaşık deterjanını içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastanelik oldu.

Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 52. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 buçuk yaşındaki Y.Ç., mutfakta bulduğu bulaşık deterjanını içti. Fenalaşan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kontrollerin ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
