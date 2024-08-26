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Bursa Çevre Yolu'nda Tır Şarampole Yuvarlandı

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Bursa Çevre Yolu üzerinde sürücüsünün iradesinden çıkan tır, yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada, tır sürücüsü şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

Bursa Çevre Yolu üzerinde sürücüsünün iradesinden çıkan tır, yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada, tır sürücüsü şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa Çevre Yolu Karahıdır mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan G. idaresindeki 16 ACB 419 plakalı çimento yüklü tır, sürücüsünün idaresinden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan tır, şarampole yuvarlandı.

Sürücü tırdan çıktı, tır alev alev yandı

Kaza sonrası tır sürücüsü Hasan G., hafif yaralı olarak tırdan çıktı. Tır, kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri hafif yaralanan Hasan G.'ye ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Alevlere teslim olan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, sürücü Hasan G. hafif yaralı olarak kurtarılırken, tır kullanılamaz hale geldi. Yaralı olarak kurtarılan Hasan G., yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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