Bursa Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinden telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olunması konusunda açıklama geldi.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediyemizdeki yöneticilerimizin isimleri kullanılarak yardım ve bağış adı altında para talep edildiğine ilişkin duyumlar gelmektedir. Dolandırıcı olduğu tahmin edilen bu kişilere itibar edilmemesi ve derhal Emniyet birimlerine bildirilmesi önemle rica olunur" denildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa