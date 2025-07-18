Bursa-Balıkesir Karayolunda Feci Kaza: Kamyon Devrildi, Sürücü Ağır Yaralı

Bursa-Balıkesir Karayolunda Feci Kaza: Kamyon Devrildi, Sürücü Ağır Yaralı
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Bursa-Balıkesir karayolunda domates püresi yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Bursa- Balıkesir karayolunda kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kazada sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, üzerinde, Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa istikametinden Balıkesir yönüne doğru seyir halinde olan domates püresi yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen kamyon, yan yatarak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü Y.E., aracın kabininde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 50 dakikalık bir çalışmanın ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Y.E., ağır yaralı olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Balıkesir-Bursa istikametindeki trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılması sırasında ise yol tamamen trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonun geçtiği karşı şeritte o esnada başka bir aracın bulunmaması ise facianın önüne geçti.

Trafik ekipleri bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alırken, kamyonun ve dorsesinin kaldırılmasının ardından yola saçılan domates püreleri ve bidonlar da temizlendi. Yapılan temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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