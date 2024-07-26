Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahısları Yakaladı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Uzun süredir aranan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan ve bulundurma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli ile yaralama suçuna karışmış 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıların peşine düştü. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kayıplara karışmış 2 şüpheliyi adım adım takip etti.

Her gün başka bir adreste kalıyor

Ekipler, uyuşturucu ticari yapmak suçu yapma ve sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Canan G.'yi takibe aldı. 8 yıldır aranan şüpheliyi adım adım takip eden ekipler, zanlının yakalanmamak için farklı adreslerde kaldığını tespit etti. Kadın şüpheli, Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'ndeki tek katlı evde yakalandı.

Metruk binada yakalandı

Uyuşturucu madde bulundurma ve yaralama suçundan 6 yıl 6 ay cezası bulunan Ender G. ise İvazpaşa'da bulunan metruk binada düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. - BURSA