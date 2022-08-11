Bursa 3. sayfa haberleri: Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı Bursa 3. sayfa haberi | Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. Edinilen bilgilere göre, Sarıcakaya Ilçesi'ne bağlı Mayıslar Mahallesi'nin Çatmalı Mevkii'nde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Meydana gelen orman yangınında yaklaşık olarak 1 dönüm alanın içerisindeki örtünün zarar gördüğü öğrenildi. Çıkan yangın, 2 arazöz ile birlikte müdahale eden ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sarıcakaya Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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