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Bursa 3. sayfa haberleri: Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

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Bursa 3. sayfa haberleri: Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

Bursa 3. sayfa haberi | Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Sarıcakaya Ilçesi'ne bağlı Mayıslar Mahallesi'nin Çatmalı Mevkii'nde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Meydana gelen orman yangınında yaklaşık olarak 1 dönüm alanın içerisindeki örtünün zarar gördüğü öğrenildi.

Çıkan yangın, 2 arazöz ile birlikte müdahale eden ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıcakaya Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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