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Bursa haberleri | İznik'te sel felaketi kamerada: Evleri su bastı, yollar dereye döndü

3. Sayfa Haberleri

Gelen Bursa haberlerine göre İznik'te sel felaketi kamerada: Evleri su bastı, yollar dereye döndü İznik-Bursa karayolu yağış sonrası çöktü Bursa'nın İznik ilçesinde sağanak yağmur sele neden oldu.

İznik'te sel felaketi kamerada: Evleri su bastı, yollar dereye döndü

İznik- Bursa karayolu yağış sonrası çöktü

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde sağanak yağmur sele neden oldu. Caddeler ve yollar göle dönerken bazı evleri sular bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmur Bursa'da akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İznik ilçesinde ise sağanak yağış yolları göle çevirdi. Sokak araları ise dereye dönüşürken bazı vatandaşların evlerini sular bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ederken İznik Belediyesi'ne bağlı kepçelerde kapanan yolları açıyor.

Öte yandan İznik-Bursa karayolunda göçük meydana geldi. Olması muhtemel bir facia yaşanmadan ekipler bölgede tedbir alırken araç trafiği kesildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - 3. Sayfa

İznik Bursa su 3. Sayfa Güncel Haberler

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