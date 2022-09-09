Bursa 3. sayfa haberleri | Bursa trafiğine Bahçeli ayarı

Bursa'da 11 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mitingi dolasıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Osmangazi İlçesi Meydancık - Gökdere Meydanı arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açık hava mitingi düzenlenecektir. 10 Eylül Cumartesi günü saat 24.00'dan itibaren Gökdere Kavşağı ile Meydancık Kavşağı iniş ve çıkış miting için ve çıkış miting için stant kurulacağından araç trafiğine kapalı olacaktır. 11 Eylül Pazar günü saat 10.00 itibariyle Kemal Bengü Caddesinde bulunan Acem Reis Camii Kavşağından Gökdere gidiş - geliş, Mahmudiye Kavşağından Gökdere gidiş - geliş, Meydancık Kavşağından Gökdere Kavşağına iniş ve çıkış, Etbalık Kavşağı, Beyazıt Caddesinden Gökdere gidiş ve geliş istikametlerindeki yollar açık hava mitingi bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Şenöz Lambalardan Meydancık kavşağına iniş istikametine yol trafiğe açık, İncirli Caddesine Mecburi yön olarak kullandırılacaktır. Ayrıca ilimiz Yıldırım ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesini kullanacak olan araç ve sürücüleri için Cadde tek yön iniş olarak kullanılacaktır. Güzergahlarda sürücülere görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılarına riayet etmesi gerekmektedir. Alternatif güzergahlar ise, araç sürücülerin miting öncesi ve miting süresince, İzmir yolu, Yakın doğu çevre yolu, Ankara yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, Yeşil türbe istikametinden Setbaşı istikameti, İncirli Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Namazgah Caddesi, Teleferik istikameti, İpekçilik Caddesi, Beyazıt Caddesi, Mudanya yolu ve Eğitim Cadde istikametlerini kullanmalarının uygun olacak." - BURSA