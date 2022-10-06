Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa 3. sayfa haberleri... Bursa'da otomobilin kapısını bir anda açtı, motokurye çarparak böyle kaza çarptı

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberleri... Bursa'da otomobilin kapısını bir anda açtı, motokurye çarparak böyle kaza çarptı

Bursa haber... Bursa'da otomobilde bulunan yolcu inmek isteyince kapıyı bir anda açtı.

Bursa'da otomobilde bulunan yolcu inmek isteyince kapıyı bir anda açtı. Kapıyı açar açmaz ise arkadan gelen motokurye duramayarak önce kapıya daha sonra park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Derya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilde bulunan yolcu inmek isteyince kapıyı açtı. Arkadan gelen motokurye ise duramayarak önce kapıya daha sonra park halindeki otomobile çarptı. Yaralı sürücünün yardımına çevredekiler koşarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title