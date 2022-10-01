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Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Bursa haberine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gemlik ilçesi Kumla Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücü Murat Faraş ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Faraş'ı Gemlik Devlet hastanesine kaldırdı. Faraş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli olduğu öğrenilen Faraş'ın hayatını kaybettiği kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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