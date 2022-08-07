Bursa 3. sayfa haberleri | Bursa'da orman yangını - Haberler

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Bursa 3. sayfa haberleri | Bursa'da orman yangını

Bursa 3. sayfa haberleri | Bursa'da orman yangını

Bursa haberler... Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Orhaneli ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 dakika içinde müdahale edildi.

Yangında 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 17 araç, 2 helikopter ve 120 personel görev aldı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhaneli Bursa 3. Sayfa Haberler

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