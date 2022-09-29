Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da hırsızlar elektrik direklerine dadandı 3. Sayfa Haberleri Bursa haberlerine göre Bursa'da hırsızlar otoban kenarlarında bulunan elektrik direklerinden demirleri çalarak satıyor. Bursa'da hırsızlar otoban kenarlarında bulunan elektrik direklerinden demirleri çalarak satıyor. Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçesinde hırsızlar otoban kenarlarında bulunan elektrik direklerinden demirleri sökerek satıyorlar. Gecenin karanlığını ve kimsenin geçmemesini fırsat bilerek elektrik direklerini talan ediyorlar. Bazı direkler ise çalınan demirler nedeniyle devrilirken, mahalle sakinleri hırsızların yakalanmasını istediler - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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