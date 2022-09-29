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Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da hırsızlar elektrik direklerine dadandı

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da hırsızlar elektrik direklerine dadandı

Bursa haberlerine göre Bursa'da hırsızlar otoban kenarlarında bulunan elektrik direklerinden demirleri çalarak satıyor.

Bursa'da hırsızlar otoban kenarlarında bulunan elektrik direklerinden demirleri çalarak satıyor.

Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçesinde hırsızlar otoban kenarlarında bulunan elektrik direklerinden demirleri sökerek satıyorlar. Gecenin karanlığını ve kimsenin geçmemesini fırsat bilerek elektrik direklerini talan ediyorlar.

Bazı direkler ise çalınan demirler nedeniyle devrilirken, mahalle sakinleri hırsızların yakalanmasını istediler - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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