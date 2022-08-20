Bursa 3. sayfa haberleri... Bursa'da drift atan grup, mahalleliye uyku uyutmadı 3. Sayfa Haberleri Bursa yerel 3. sayfa haberine göre Bursa'da gece geç saatlerde pazar alanında drift atan otomobil tutkunu gençler mahalleliye uyku uyutmadı. Bursa'da gece geç saatlerde pazar alanında drift atan otomobil tutkunu gençler mahalleliye uyku uyutmadı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi 75.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alanında buluşan bir grup araç sürücüsü, drift atarak mahalle sakinlerine uyku uyutmadı. Bir süre drift atan grup, mahalle sakinlerinin polislere şikayet etmesinden sonra bölgeden hızlıca kaçarak uzaklaştılar. O anlar bir mahalle sakininin kamerasına yansıdı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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