Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da çimento yüklü kamyon devrildi : 1 ölü Bursa haberi: Bursa'da çimento yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bursa'da çimento yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, İznik ilçesi Derbent Mahallesi Yenişehir-İznik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.Ç (29) idaresindeki 34 ZV 8322 plakalı çimento yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyondan dışarı fırlayan sürücüye yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. M.N.Ç.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yenişehir İznik Bursa 3. Sayfa Haberler

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