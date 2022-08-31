Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa 3. sayfa haberleri... Bursa'da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı: Alevler içindeki restoran kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberleri... Bursa'da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı: Alevler içindeki restoran kamerada

Bursa haberleri... Bursa'da bir çiftlikte bulunan restoran binası alev alev yandı.

Bursa'da bir çiftlikte bulunan restoran binası alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Olay, Merkez Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesinde bulunan bir çiftliğin restoran kısmında meydana geldi. İddiaya göre Salim U. ile ortağı S.Y aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine S.Y gece saatlerinde gelerek, S.U'ya ait çiftliğin restoran kısmını ateşe verdi. Restoranın yandığını gören çiftlik çalışanları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı restoran, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan, kullanılamaz hale gelen restoranda alevlerden ya da dumandan etkilenen kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, polis ekipleri restoranın kundaklandığı iddia edildiği S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title