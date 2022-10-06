Bursa 3. sayfa haberleri... Bursa'da bir binanın çatısı alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Bursa haberler... Bursa'da bir binanın çatısı alev alev yandı Alevler şehrin her yerinden görüldü Bursa'da bir binanın çatısı alev alev yandı. Bursa'da bir binanın çatısı alev alev yandı Alevler şehrin her yerinden görüldü BURSA - Bursa'da bir binanın çatısı alev alev yandı. Alevler şehrin her yerinden görülürken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken görenler durumu itfaiye, polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrasında kontrol altına aldı. Alevler şehrin her yerinden gözüktü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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