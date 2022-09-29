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Bursa 3. sayfa haberleri | Bursa'da atı kamyonetle böyle sürüklediler

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberleri | Bursa'da atı kamyonetle böyle sürüklediler

Bursa haberlerine göre Bursa'da başı boş atı kamyonete bağlayıp kilometrelerce sürüklediler.

Bursa'da başı boş atı kamyonete bağlayıp kilometrelerce sürüklediler. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa-Ankara yolu üzerinde gezen başı boş atı kamyonete bağlayıp kilometrelerce sürüklediler. O anlar arkadan gelen başka bir aracın içerisinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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