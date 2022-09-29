Bursa 3. sayfa haberleri | Bursa'da atı kamyonetle böyle sürüklediler
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Bursa haberlerine göre Bursa'da başı boş atı kamyonete bağlayıp kilometrelerce sürüklediler.
Bursa'da başı boş atı kamyonete bağlayıp kilometrelerce sürüklediler. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa-Ankara yolu üzerinde gezen başı boş atı kamyonete bağlayıp kilometrelerce sürüklediler. O anlar arkadan gelen başka bir aracın içerisinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa