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Bisiklet hırsızlığı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bisiklet hırsızlığı kameradaBURSA Bursa'da 6 farklı bisiklet hırsızlığının faili olan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Bisiklet hırsızlığı kamerada

BURSA Bursa'da 6 farklı bisiklet hırsızlığının faili olan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallelerde gelen bisiklet hırsızlığı şikayetleri polis ekipleri harekete geçirdi. Son olarak bir alışveriş merkezinin önünden çalının bisiklet ile birlikte Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinde yapmış olduğu çalışmalarda şüphelinin Murat V. olduğunu tespit etti. Murat V. yapılan takip neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Murat V.'nin daha önce farklı tarihlerde çalıp sattığı 5 adet piyasa değeri yüksek olan bisiklet geri alınarak sahiplerine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Bursa 3. Sayfa Haberler

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