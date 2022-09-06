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Bursa 3. sayfa haberi... Kestel'de iş yerinde uyuşturucu ticaretine polis baskını : 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberi... Kestel'de iş yerinde uyuşturucu ticaretine polis baskını : 2 gözaltı

Bursa haberleri... Bursa'nın Kestel ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden polis ekipleri, iş yerine düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden polis ekipleri, iş yerine düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 102 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Kale Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Gece saatlerinde iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, içeride bulunan S.A. ile Ü.A.'yı gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda 102 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ü.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Kestel Bursa 3. Sayfa Haberler

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